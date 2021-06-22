В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Собянин ввел новые ограничения в Москве

Алиса Селезнёва
13 минут назад
С 28 июня кафе и рестораны Москвы смогут посещать только привившиеся от коронавируса, переболевшие им, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действующий три дня. Об этом заявил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
«Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов», - пояснил градоначальник.
Он подчеркнул, что кафе и рестораны, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку.
Также с 22 июня в Москве вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, заявил Сергей Собянин.
«Решения, которые мы принимаем, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей», - констатировал он.
16 июня в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Москве главный санитарный врач столицы приняла решение об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы торговли и услуг. По словам мэра Москвы, ситуация с заболеваемостью «продолжает развиваться драматически», в столице зафиксированы случаи повторных заражений, связанные с новым индийским штаммом.
Новости Москвы,Видео,Сергей Собянин,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители