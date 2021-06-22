Собянин ввел новые ограничения в Москве

С 28 июня кафе и рестораны Москвы
смогут посещать только привившиеся от коронавируса, переболевшие им, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действующий три дня. Об этом заявил
в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин
.
«Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Рестораны и кафе обязаны создать систему проверки наличия QR-кодов. Фудкорты будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов», - пояснил градоначальник.
Он подчеркнул, что кафе и рестораны, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку.
Также с 22 июня в Москве вводится временный запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, заявил Сергей Собянин.
«Решения, которые мы принимаем, сложные, непопулярные, но необходимые для сохранения жизни людей», - констатировал он.
16 июня в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Москве главный санитарный врач столицы приняла решение об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы торговли и услуг. По словам мэра Москвы, ситуация с заболеваемостью «продолжает развиваться драматически», в столице зафиксированы случаи повторных заражений, связанные с новым индийским штаммом.