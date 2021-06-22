Взрывной рост заболеваемости объяснили новым штаммом

"Как уже сейчас ясно от экспертов, он (индийский штамм — ред.) доминирует в Москве, 90% всех новых случаев заболевания связаны именно с этим штаммом. По мнению специалистов, он в разы заразнее, чем уханьский штамм", — добавила она.