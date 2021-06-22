Взрывной рост заболеваемости объяснили новым штаммом

"Три последних недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличилось практически на 100%", — сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
"Конечно, когда такой рост — это всегда комплекс причин. Это и невнимательное отношение горожан к соблюдению мер безопасности, в первую очередь ношению масок, это и низкий процент вакцинации. Но конечно, в первую очередь это связано с тем, что к нам пришел новый штамм вируса, другой, "индийский" штамм", — заявила Ракова.