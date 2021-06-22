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Власти Москвы объяснили взрывной рост заболеваемости в городе

Праймиещё 1
22 минуты назад
Три недели наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом в Москве, количество выявленных случаев выросло почти на 100%, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Взрывной рост заболеваемости объяснили новым штаммом
Фото: ТАССТАСС
"Три последних недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев у нас за этот период увеличилось практически на 100%", — сказала Ракова в эфире телеканала "Россия 24".
Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве вызван целым комплексом причин, но прежде всего приходом нового штамма, добавила она.
"Конечно, когда такой рост — это всегда комплекс причин. Это и невнимательное отношение горожан к соблюдению мер безопасности, в первую очередь ношению масок, это и низкий процент вакцинации. Но конечно, в первую очередь это связано с тем, что к нам пришел новый штамм вируса, другой, "индийский" штамм", — заявила Ракова.
"Как уже сейчас ясно от экспертов, он (индийский штамм — ред.) доминирует в Москве, 90% всех новых случаев заболевания связаны именно с этим штаммом. По мнению специалистов, он в разы заразнее, чем уханьский штамм", — добавила она.
Новости Москвы,Анастасия Ракова,Правительство Москвы,
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