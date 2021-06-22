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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

ТАСС
2 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны.
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Фото: РИА НовостиРИА Новости
На церемонии возложения цветов и венков также присутствовали кадеты "Юнармии".
После церемонии возложения, минуты молчания, исполнения гимна России перед ее участниками торжественным маршем прошла рота Почетного караула.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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