18 июня мэр Москвы Сергей Собянинпродлил дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня. Новые ограничения коснулись точек общественного питания, массовых мероприятий и детских площадок. Мэр пояснил, что, согласно внесенным изменениям в его указ от 8 июня, театры и кинозалы смогут продолжить работу, а вот массовые зрелищные мероприятия будут остановлены.
С 13 июня в Москве приостановлена работа детских комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других подобных организациях. Кроме того, закрыты игровые и детские площадки в городских парках и на природных территориях. В организациях общественного питания, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 за исключением обслуживания навынос.