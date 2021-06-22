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Запись на прививку вакциной «КовиВак» приостановили в Москве

Вечерняя Москваиещё 1
55 минут назад
Препарат для вакцинации «КовиВак» закончился в Москве, запись на прививку с этой вакциной временно приостановлена. Об этом во вторник, 22 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
— В настоящее время вакцина «КовиВак» закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины, — говорится в сообщении.
Напомним, в России зарегистрированы четыре вакцины для профилактики коронавируса: «Спутник V», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», а также однокомпонентный «Спутник Лайт».
16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию против коронавируса 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.
18 июня мэр Москвы Сергей Собянин продлил дополнительные ограничительные меры в Москве до 29 июня. Новые ограничения коснулись точек общественного питания, массовых мероприятий и детских площадок. Мэр пояснил, что, согласно внесенным изменениям в его указ от 8 июня, театры и кинозалы смогут продолжить работу, а вот массовые зрелищные мероприятия будут остановлены.
С 13 июня в Москве приостановлена работа детских комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других подобных организациях. Кроме того, закрыты игровые и детские площадки в городских парках и на природных территориях. В организациях общественного питания, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 за исключением обслуживания навынос.
Новости Москвы,Видео,Елена Андреева,Сергей Собянин,Минздрав РФ,
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