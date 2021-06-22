Максимальные цифры: Москва поставила антирекорд по смертям от COVID-19

Москве выявили 6 555 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб в Telegram-канале.

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За сутки были госпитализированы 1 930 пациентов, к аппаратам ИВЛ подключены 641. Скончались 86 человек, это максимальные цифры по столице за весь период пандемии.

Также в городе выздоровели еще 3 458 пациентов после прохождения лечения. Всего от коронавируса вылечились 1 123 295 жителей Москвы.

За весь период пандемии в столице инфекция подтвердилась у 1 300 709 человек, умерли 21 598.

В целом по России зафиксировали 16 715 случаев COVID-19.