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6555 случаев Covid‑19 выявили в Москве за сутки

РИАМО
2 часа назад
За минувшие сутки в столице выявили еще 6555 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 1 300 709 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.
В городе продолжает действовать масочно-перчаточный режим. В общественных местах нужно находиться в средствах индивидуальной защиты. За нарушения этого правила могут оштрафовать.
При возникновении любых симптомов ОРВИ нужно оставаться дома и вызвать врача на дом. А для того, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких, врачи рекомендуют привиться от коронавируса.
Московские заведения общепита все еще могут подать заявку на участие в эксперименте по созданию антиковидных зон.
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