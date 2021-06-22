За минувшие сутки в столице выявили еще 6555 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 1 300 709 случаев инфицирования, сообщает московский оперштаб.

В городе продолжает действовать масочно-перчаточный режим. В общественных местах нужно находиться в средствах индивидуальной защиты. За нарушения этого правила могут оштрафовать.

При возникновении любых симптомов ОРВИ нужно оставаться дома и вызвать врача на дом. А для того, чтобы сохранить свое здоровье и здоровье своих близких, врачи рекомендуют привиться от коронавируса.