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В метро Москвы из-за пандемии стали в 10 раз чаще дезинфицировать станции

Говорит Москва
1 час назад
В метро Москвы из-за пандемии стали в 10 раз чаще дезинфицировать станции. В столичной подземке отметили, что это больше, чем в любом другом метрополитене мира.
В метро стали в 10 раз чаще дезинфицировать станции
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Там добавили, что станции и составы в метро убирают, моют и дезинфицируют в усиленном режиме уже больше года.
Кроме этого, сотрудники стали в два раза чаще убирать вагоны по сравнению с допандемийным периодом, а также дезинфицировать пассажирскую инфраструктуру и подвижной состав распылителями — эта мера позволяет быстро обрабатывать большие площади.
Больше половины вагонов оборудованы встроенной в кондиционеры автоматической системой обеззараживания воздуха.
Всемирная организация здравоохранения и Международный союз общественного транспорта признали меры Московского метрополитена одними из лучших в мире.
Новости Москвы,ВОЗ,
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