В метро стали в 10 раз чаще дезинфицировать станции

Там добавили, что станции и составы в метро убирают, моют и дезинфицируют в усиленном режиме уже больше года.

Кроме этого, сотрудники стали в два раза чаще убирать вагоны по сравнению с допандемийным периодом, а также дезинфицировать пассажирскую инфраструктуру и подвижной состав распылителями — эта мера позволяет быстро обрабатывать большие площади.