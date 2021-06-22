В метро стали в 10 раз чаще дезинфицировать станции

В метро Москвы
из-за пандемии стали в 10 раз чаще дезинфицировать станции. В столичной подземке отметили, что это больше, чем в любом другом метрополитене мира.
Там добавили, что станции и составы в метро убирают, моют и дезинфицируют в усиленном режиме уже больше года.
Кроме этого, сотрудники стали в два раза чаще убирать вагоны по сравнению с допандемийным периодом, а также дезинфицировать пассажирскую инфраструктуру и подвижной состав распылителями — эта мера позволяет быстро обрабатывать большие площади.
Больше половины вагонов оборудованы встроенной в кондиционеры автоматической системой обеззараживания воздуха.