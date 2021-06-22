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Погода в Москве: Жара в Москве может побить рекорд 1917 года

Москва24
1 час назад
Первый за это лето рекорд тепла может быть установлен в Москве 22 июня, если температура воздуха поднимется до +34 градусов. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Жара может побить рекорд 1917 года
Фото: ТАССТАСС
Он уточнил, что во вторник столица остается под влиянием антициклона. Прогнозируется переменная облачность без осадков. Столбики термометров в Москве покажут +32...+34 градуса, в области воздух прогреется до +30...+35 градусов.Синоптик сообщил, что в течение дня будет дуть слабый юго-восточный ветер со скоростью 1–6 метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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"Сегодня в Москве может быть обновлен первый за лето рекорд максимальной температуры воздуха. Пока рекорд принадлежит 1917 году, когда столбики термометров поднялись до плюс 31,8 градуса", – сказал Леус.
В Гидрометцентре России напомнили, что объявленный с воскресенья "оранжевый" уровень погодной опасности в Московском регионе продлили как минимум до среды.По прогнозам метеослужбы, аномально высокие температуры сохранятся до конца недели, а дневные показания термометров превысят абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений.
По уточненному прогнозу Гидрометцентра, во вторник воздух в столице может прогреться до +35 градусов. В среду и четверг будет еще жарче – +36 и +37 градусов соответственно. В пятницу дневная температура поднимется до +36 градусов, в субботу – до +34 градусов, в воскресенье – до +33 градусов.
Ранее москвичей предупредили, что на этой неделе может быть установлена серия температурных рекордов из-за жары. Мастер-тренер, специалист по лечебной физкультуре Михаил Даниленко рассказал, в какое время лучше бегать и какие нагрузки можно себе позволить в жару.
В МЧС порекомендовали меньше курить, проводить влажную уборку и отказаться от употребления слишком холодных напитков.Также специалисты посоветовали выпивать не менее 2–2,5 литра жидкости в сутки. Это может быть чай, негазированная минеральная вода, подсоленная вода и прохладительные напитки.
Новости Москвы,МЧС,РИА Новости,
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