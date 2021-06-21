Синоптик спрогнозировал ураган в выходные в Москве

«К выходным атмосфера будет настолько заряжена, что сформируются отдельные башенки грозовых облаков, скоротечные ливни. Они освежат воздух в лучшем случае на несколько градусов. В выходные или на рубеже этой и следующей недели в результате смены воздушных масс надо ожидать, что атмосфера может выстрелить очень сильным ливневым дождём, грозой, градом, шквалом и даже может быть ураган. Это всегда происходит при смене аномальной жары на более прохладные процессы. Но когда это случится, в какое время и где, будем говорить за сутки-двое до событий».
«Только в столице со вторника по пятницу столбики термометров будут четырежды кряду подниматься до рекордных отметок — это +33 +36. Падут прежние достижения 1917, 1948 года и незабываемого 2010 года. Кроме того, будет установлен пятый рекорд — это будет максимум всего июня, который держится с далёкого 1901 года с температурой +34,7. И по ночам будет так тепло, как вообще-то положено по климату дня. В этой связи в регионе будет действовать оранжевый уровень погодной опасности».