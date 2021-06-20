Температуры заметно выше обычных ждут жителей Москвы в течение ближайших дней. Метеорологи прогнозируют пиковые значения, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Его слова приводит РИА «Новости».

«Жителей Европейской России в предстоящую неделю ждет настоящий африканский зной и засуха. С неба не упадет ни капли дождевой воды, а июньское солнце с безоблачного неба продолжит безжалостно палить», - сказал Тишковец.

По его данным, средний температурный фон в регионе будет превышать климатическую норму для этого времени года на 13-15 градусов Цельсия. Метеоролог подчеркнул, что почти каждый день ближайшей недели, по всей вероятности, будет претендовать на установление очередного температурного рекорда за более чем вековую историю регулярных метеорологических наблюдений. Таким образом, москвичей ожидают пять-шесть температурных рекордов.

Не исключено также, что горожане переживут еще и абсолютный тепловой максимум всего июня. Этот показатель остается непревзойденным с 1901 года, когда он был установлен на отметке в +34,7 градуса.