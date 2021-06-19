Власти Москвы призвали горожан к ревакцинации

По данным единой цифровой платформы, за последние две недели повторная заболеваемость увеличилась вдвое. Причиной этому может быть то, что многие переболели давно, их защита ослабла. Также специалисты фиксируют распространение индийского, более агрессивного, штамма, требующего более высокого уровня антител для защиты. Ракова
пояснила, что временно отложить прививку рекомендуется «при острых инфекционных заболеваниях, обострении серьезных хронических заболеваний, при жизнеугрожающих и неотложных состояниях», а медицинских противопоказаний для вакцинации при наличии антител нет.