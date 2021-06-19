Власти Москвы призвали горожан к ревакцинации

Заммэра добавила, что распространение индийского штамма и заболеваемость коронавирусом в городе растут, поэтому врачи рекомендуют прививаться без оглядки на уровень антител. Ракова подчеркнула, что становится актуальным вопрос повторной вакцинации, особенно тем, кто привился осенью или зимой. Этот вопрос обсуждался на федеральном уровне с утверждением о важности ревакцинации в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации спустя шесть месяцев после первой прививки.