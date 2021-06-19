Москвичей оштрафовали на 17 млн за отсутствие ПЦР-тестов

Речь идёт о жителях столицы, которые побывали за рубежом и по возвращении проигнорировали проверку на COVID-19.

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Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве, тесты по возвращении из-за границы не делают около 3% граждан.