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Москвичей оштрафовали на 17,3 млн рублей за отсутствие ПЦР-тестов после отпуска

Говорит Москва
16 минут назад
Речь идёт о жителях столицы, которые побывали за рубежом и по возвращении проигнорировали проверку на COVID-19.
Москвичей оштрафовали на 17 млн за отсутствие ПЦР-тестов
Фото: ТАССТАСС
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве, тесты по возвращении из-за границы не делают около 3% граждан.
В столице наблюдается ухудшение ситуации с коронавирусом. Власти ввели новые ограничения и нерабочие дни с 15 по 19 июня. В Москве, Московской, Ленинградской и Кемеровской областях, а также Якутии утвердили обязательную вакцинацию 60% работников сферы услуг и других представителей социально активных профессий.
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