Собянин: 89% заболевших COVID в Москве заражены более опасным индийским штаммом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что более 89% новых заболевших Covid-19 москвичей заражены новым индийским штаммом. Он намного агрессивнее оригинального возбудителя инфекции и проще передаётся от человека к человеку.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Последние данные, которые мы получили: 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным, так называемая Дельта, это индийский штамм», — рассказал Собянин в своём интервью «Первому каналу».

Ученые из Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) назвали индийский штамм «самым опасным» среди всех существующих. Он на 40% заразнее уханьского штамма, намного чаще встречается у молодых людей и чаще вызывает серьёзные осложнения, среди которых тромбоз и проблемы со слухом.

Симптомы, вызванные индийским штаммом коронавируса, также отличаются от наиболее типичных для других форм Covid-19. У больных наблюдаются приступы тошноты и рвоты, рези в животе, расстройство пищеварения, кашель, высыпания на лице и язвочки на слизистой рта.

Первые симптомы болезни чаще всего появляются уже на второй-третий день после заражения. Причем у зараженных индийским штаммом болезнь протекает дольше, чем при «классическом» коронавирусе — улучшение может не наступать даже после 20 дней.

О появлении индийского штамма в Москве стало известно 16 июня 2021.

«Самое неприятное, что для того, чтобы противостоять (индийскому штамму), количество антител должно быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу, то есть, по сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю», — заявил Собянин, комментируя ситуацию в Москве.

Врачи заверяют, что лабораторные исследования вакцины «Спутник V» подтвердили его эффективность против индийского штамма. 16 июня власти Москвы ввели обязательную вакцинацию для отдельных слоёв населения – их примеру последовал ряд других регионов России.

Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве «развивается по драматическому сценарию». «Мы видим взрывной рост заболеваемости, большой рост госпитализаций, просто огромный рост госпитализаций. Мы вводим чуть ли не каждый день новые больницы, новые корпуса в борьбу с COVID-19, и еле-еле успеваем», — сообщил мэр Москвы.