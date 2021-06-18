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Москвичам объяснили условие пребывания в «бесковидной» зоне ресторана

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
39 минут назад
Попасть в ресторан Москвы с COVID-free зоной можно только по сгенерированному QR-коду о вакцинации двумя компонентами, ПЦР и ИФА тесты недействительны, заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
«Чтобы попасть в антиковидную зону, посетитель должен предоставить сгенерированный QR-код о вакцинации двумя компонентами. ПЦР-тест и ИФА-тест не дают право попасти в антиковидную зону, только сгенерированный QR-код о вакцинации», – приводит РИА «Новости» слова Немерюка.
Также он уточнил, что рестораны Москвы с бесковидными зонами будут работать и в ночное время, а также без специальной рассадки и масок.
«Антиковидные зоны работают и днем, и вечером, они также распространяются на бары и ночные клубы. Если ресторан соблюдает все требования, то ограничений по ночной работе на него не распространяется, ровно как и санитарная рассадка, ношение масок среди посетителей», – сказал Немерюк.
Ранее московские власти поддержали предложение бизнес-сообщества о создании в столице ресторанов, свободных от коронавируса. Соответствующий эксперимент стартует 19 июня в полутора-двух десятках ресторанов,
Напомним, мэр Москвы заявил о росте числа госпитализаций с коронавирусом, в связи с чем ситуация очень близка к временным, но жестким ограничениям по COVID. По его словам, столица столкнулась с более агрессивными штаммами коронавируса.
Новости Москвы,Видео,Алексей Немерюк,Правительство Москвы,РИА Новости,
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