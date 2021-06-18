Врач допустил закрытие метро в Москве

Фото: Рамблер Рамблер

По мнению Болибока, московские власти могут последовать примеру Китая, где на улицу во время вспышки коронавируса можно было выйти только в исключительных случаях.

«С учетом того, что сейчас просто катастрофа с койками, я думаю, что Сергей Семенович [Собянин - прим.ред.], человек ответственный и решительный, он может вообще всех посадить по домам. < > Если до этого дойдет, то могут закрыть и метро. Почему нет?» - сказал медик.

Болибок считает, что ограничения в Москве будут действовать от одного до полутора месяцев.

За последние 24 часа количество пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 9056 человек. В столице и Подмосковье идет обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг (не распространяется на тех, кому прививка противопоказана).

Из-за роста заболеваемости Собянин объявлял нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты.

В московских парках закрыли аттракционы, детские и спортивные площадки, а в торговых центрах - фуд-корты. Барам и ресторанам запретили принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Также власти города ограничили количество посетителей зрелищных мероприятий тысячей человек и на время закрыли танцполы.