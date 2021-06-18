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Врач допустил закрытие метро в Москве

Мария Иванова
42 минуты назад
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает, что в Москве могут закрыть метро, если ситуация с коронавирусом не улучшится. Об этом сообщает НСН.
Врач допустил закрытие метро в Москве
Фото: РамблерРамблер
По мнению Болибока, московские власти могут последовать примеру Китая, где на улицу во время вспышки коронавируса можно было выйти только в исключительных случаях.
«С учетом того, что сейчас просто катастрофа с койками, я думаю, что Сергей Семенович [Собянин - прим.ред.], человек ответственный и решительный, он может вообще всех посадить по домам. < > Если до этого дойдет, то могут закрыть и метро. Почему нет?» - сказал медик.
Болибок считает, что ограничения в Москве будут действовать от одного до полутора месяцев.
За последние 24 часа количество пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 9056 человек. В столице и Подмосковье идет обязательная вакцинация сотрудников сферы услуг (не распространяется на тех, кому прививка противопоказана).
Из-за роста заболеваемости Собянин объявлял нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты.
В московских парках закрыли аттракционы, детские и спортивные площадки, а в торговых центрах - фуд-корты. Барам и ресторанам запретили принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Также власти города ограничили количество посетителей зрелищных мероприятий тысячей человек и на время закрыли танцполы.
Ограничительные меры будут действовать в городе до 29 июня включительно.
Новости Москвы,Общество,Владимир Болибок,Правительство Москвы,
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