Собянин: Почти у 90% заболевших COVID-19 в Москве обнаружен индийский штамм

«Последние данные, которые мы получили - 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным, это индийский штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется. И самое неприятное, что для того, чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, его количество антител, как сейчас говорят, должны быть в два раза выше, чем к уханьскому вирусу. То есть, по сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю причем с более тяжелыми последствиями», - сказал Собянин.