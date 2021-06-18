В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Собянин: Почти у 90% заболевших COVID-19 в Москве обнаружен индийский штамм

Агентство «Москва»иещё 12
1 час назад
Почти у 90% заразившихся COVID-19 москвичей выявлен индийский штамм вируса. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в интервью Первому каналу.
«Последние данные, которые мы получили - 89,3% заболевших заболели коронавирусом мутированным, это индийский штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется. И самое неприятное, что для того, чтобы противостоять человеку, его иммунный статус, его количество антител, как сейчас говорят, должны быть в два раза выше, чем к уханьскому вирусу. То есть, по сути дела, мы начинаем заново проходить эту историю причем с более тяжелыми последствиями», - сказал Собянин.
По его словам, именно поэтому в столице наблюдается взрывной рост заболеваемости, большой рост числа случаев госпитализации.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители