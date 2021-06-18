Из-за жаркой погоды в столице проводят аэрацию воздуха

Коммунальные службы чаще поливают дороги и проводят аэрацию воздуха в Москве
в связи с жарой. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В цикличном режиме, каждые три часа, коммунальные службы проводят полив проезжей части: в жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна», - отметил Петр Бирюков.
Он пояснил, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт более подвержен деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается снизить, подчеркнул заммэра.
Аэрацию воздуха проводят, когда температура воздуха поднимается до 25 градусов и выше, уточнил Бирюков.
«Во время этих работ струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта», - пояснил заместитель мэра.
Глава комплекса городского хозяйства также отметил, что в жаркие дни требуется особый уход и за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17:00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней - примерно на 30 см.