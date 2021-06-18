Из-за жаркой погоды в столице проводят аэрацию воздуха

Он пояснил, что при длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт более подвержен деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни уровень деформации удается снизить, подчеркнул заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства также отметил, что в жаркие дни требуется особый уход и за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17:00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней - примерно на 30 см.