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В Москве зафиксирован суточный рекорд заболеваемости коронавирусом

Мария Иванова
1 час назад
За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 9056 человек. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.
В Москве побит рекорд по новым случаям COVID
Фото: ТАССТАСС
Накануне в городе зафиксировали прирост в 6195 человек, за день до этого - 5782.
В целом в России выявили 17 262 новых случая коронавируса (накануне - 14 057, еще днем ранее - 13 397). За Москвой по количеству новых инфицированных следуют Московская область (1254) и Санкт-Петербург (970).
Из-за роста заболеваемости мэр Москвы Сергей Собянин объявлял нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты.
В московских парках закрыли аттракционы, детские и спортивные площадки, а в торговых центрах - фуд-корты. Барам и ресторанам запретили принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Также власти города ограничили количество посетителей зрелищных мероприятий тысячей человек и на время закрыли танцполы.
Эти ограничительные меры будут действовать в городе до 29 июня включительно.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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