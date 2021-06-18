В Москве побит рекорд по новым случаям COVID

За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в Москве выросло на 9056 человек. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Фото: ТАСС ТАСС

Накануне в городе зафиксировали прирост в 6195 человек, за день до этого - 5782.

В целом в России выявили 17 262 новых случая коронавируса (накануне - 14 057, еще днем ранее - 13 397). За Москвой по количеству новых инфицированных следуют Московская область (1254) и Санкт-Петербург (970).

Из-за роста заболеваемости мэр Москвы Сергей Собянин объявлял нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты.

В московских парках закрыли аттракционы, детские и спортивные площадки, а в торговых центрах - фуд-корты. Барам и ресторанам запретили принимать посетителей с 23:00 до 06:00. Также власти города ограничили количество посетителей зрелищных мероприятий тысячей человек и на время закрыли танцполы.