Запись на вакцинацию от COVID-19 выросла в 4 раза в столице

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин
продлил ограничительные меры в Москве до 29 июня включительно. До этого срока приостановлена работа фудкортов, детских игровых комнат, зоопарков, а также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке. Общепиту с 23.00 до 6.00 разрешено работать на вынос. Накануне мэр столицы заявлял, что столица накопила опыт борьбы с коронавирусом, но бесконечно перепрофилировать места для больных COVID-19 невозможно. По его словам, Москва находится "на пороге" временных, но жестких ограничений из-за резкого увеличения числа зараженных.