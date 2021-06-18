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В Москве запись на вакцинацию от COVID-19 выросла в 4 раза

Газета.Ruиещё 6
12 минут назад
За последние сутки в Москве на вакцинацию от коронавируса записалось в четыре раза больше людей, чем неделей ранее. Об этом сообщила РИА "Новости" заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Запись на вакцинацию от COVID-19 выросла в 4 раза в столице
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"За день на прививку записались почти 42 тыс. жителей Москвы. Важно, что москвичи не откладывают вакцинацию и записываются на ближайшие дни. Это говорит о том, что они понимают серьезность ситуации и хотят как можно скорее сделать прививку", - заявила Ракова.
Она подчеркнула, что вакцинация "критически важна" в сложившейся эпидемиологической ситуации. По предварительной записи сделать прививку от коронавируса в Москве может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительные меры в Москве до 29 июня включительно. До этого срока приостановлена работа фудкортов, детских игровых комнат, зоопарков, а также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке. Общепиту с 23.00 до 6.00 разрешено работать на вынос. Накануне мэр столицы заявлял, что столица накопила опыт борьбы с коронавирусом, но бесконечно перепрофилировать места для больных COVID-19 невозможно. По его словам, Москва находится "на пороге" временных, но жестких ограничений из-за резкого увеличения числа зараженных.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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