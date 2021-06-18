Синоптик предупредил об опасной жаре в Москве

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил
россиян об опасной солнечной активности — ультрафиолетовое излучение повысится до опасных значений в Центральном федеральном округе (ЦФО) с 17 июня. Как рассказал синоптик, с 17 июня Московская, Калужская, Тульская, Смоленская, Рязанская, Брянская, Курская, Липецкая, Белгородская, Воронежская области окажутся во власти антициклона. Индекс ультрафиолетового излучения в этих регионах будет превышать шесть единиц по 12-балльной шкале.