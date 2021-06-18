Синоптик предупредил об опасной жаре в Москве

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян о рекордной жаре. Об этом сообщают «Известия».

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По словам метеоролога, 23 июня температура достигнет плюс 35 градусов. Он отметил, что подобной волны тепла не было больше века.

«Мы побьем абсолютный температурный рекорд июня в 34,7 градуса, который был зафиксирован в 1901 году», — отметил Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что не стоит бояться повторения знойного лета 2010 года, когда Москва задыхалась от смога горящих вокруг города торфяников.

«Это невозможно. В этот раз антициклон будет господствовать семь суток — это его обычное время жизни, тогда как в 2010 году рекордная жара держалась почти два месяца», — пояснил он.

Однако Тишковец предупредил, что в июле возможна засуха.