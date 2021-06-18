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Россиян предупредили о рекордной жаре

Lenta.ru
38 минут назад
Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян о рекордной жаре. Об этом сообщают «Известия».
Синоптик предупредил об опасной жаре в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам метеоролога, 23 июня температура достигнет плюс 35 градусов. Он отметил, что подобной волны тепла не было больше века.
«Мы побьем абсолютный температурный рекорд июня в 34,7 градуса, который был зафиксирован в 1901 году», — отметил Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что не стоит бояться повторения знойного лета 2010 года, когда Москва задыхалась от смога горящих вокруг города торфяников.
«Это невозможно. В этот раз антициклон будет господствовать семь суток — это его обычное время жизни, тогда как в 2010 году рекордная жара держалась почти два месяца», — пояснил он.
Однако Тишковец предупредил, что в июле возможна засуха.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил россиян об опасной солнечной активности — ультрафиолетовое излучение повысится до опасных значений в Центральном федеральном округе (ЦФО) с 17 июня. Как рассказал синоптик, с 17 июня Московская, Калужская, Тульская, Смоленская, Рязанская, Брянская, Курская, Липецкая, Белгородская, Воронежская области окажутся во власти антициклона. Индекс ультрафиолетового излучения в этих регионах будет превышать шесть единиц по 12-балльной шкале.
Новости Москвы,Евгений Тишковец,Роман Вильфанд,
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