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Собянин заявил о близости жестких ограничений в Москве

Lenta.ruиещё 2
20 минут назад
Власти Москвы находятся очень близко к введению более жестких решений по коронавирусным ограничениям. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает «Интерфакс».
Собянин заявил о близости жестких ограничений в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы находимся очень близко к более жестким решениям, — временным, но жестким решениям по ограничениям», — сказал он во время встречи с рестораторами.
Собянин добавил, что на сегодняшний день в Москве развернуто 17 тысяч коек для лечения пациентов, в скором времени их станет больше 20 тысяч. При этом он подчеркнул, что это «не безграничные возможности».
Мэр отметил, что если динамика госпитализаций пациентов с коронавирусом сохранится, власти города будут вынуждены переводить все больше больниц на работу с COVID-19.
Ранее 17 июня Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается. Он добавил, что динамика распространения инфекции в столице оказалась неожиданной, так как иммунитет есть более чем у 60 процентов горожан.
При этом московские власти не планируют вводить новый локдаун в столице, заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Таким образом он опроверг информацию издания Forbes, которое со ссылкой на собственный источник опубликовало сведения о введении локдауна с 20 июня.
Новости Москвы,Алексей Немерюк,Сергей Собянин,Правительство Москвы,Интерфакс,
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