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Для москвичей могут ввести новый локдаун

Прайм
8 минут назад
Власти Москвы обсуждают введение нового локдауна, пишет Forbes со ссылкой на свои источники, близки к мэрии.
Для москвичей могут ввести новый локдаун
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным издания, локдаун могут ввести с 20 июня, но точное решение пока не принято, и все определит статистика по заболевшим COVID-19, разговор с представителями бизнеса и статистика по вакцинации.
По словам собеседников издания, ограничения могут ввести только для непривитых граждан.
"Если статистика по заболевшим не будет расти и население будет активнее прививаться, то суровых ограничений не будет. Однако если представители бизнеса не будут выполнять рекомендаций властей и статистика по прививкам будет по-прежнему плохая, тогда будут принимать карательные меры для отдельных бизнесов или слоев населения", — цитирует издание одного из своих собеседников.
По его словам, в мэрии хотят решить три проблемы: как не поднять слишком сильную волну негатива из-за усиливающихся ограничений, как бороться с поддельными сертификатами о прививках от COVID-19 и как проконтролировать исполнение, если новые ограничения против непривитых будут введены.
Новости Москвы,Правительство Москвы,Forbes,
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