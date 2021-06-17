Для москвичей могут ввести новый локдаун

Власти Москвы обсуждают введение нового локдауна, пишет Forbes со ссылкой на свои источники, близки к мэрии.

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По данным издания, локдаун могут ввести с 20 июня, но точное решение пока не принято, и все определит статистика по заболевшим COVID-19, разговор с представителями бизнеса и статистика по вакцинации.

По словам собеседников издания, ограничения могут ввести только для непривитых граждан.

"Если статистика по заболевшим не будет расти и население будет активнее прививаться, то суровых ограничений не будет. Однако если представители бизнеса не будут выполнять рекомендаций властей и статистика по прививкам будет по-прежнему плохая, тогда будут принимать карательные меры для отдельных бизнесов или слоев населения", — цитирует издание одного из своих собеседников.