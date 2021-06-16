В Москву придет рекордная жара в выходные

В Москве
в предстоящие выходные столбики термометров поднимутся выше плюс 30, ожидается рекорд тепла. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
По информации синоптиков, уже сегодня в столице потеплело.
«Этот очаг высокого давления, распространяясь на восток, уже завтра подчинит себе погоду на большей части Европейской России, а в пятницу его центр будет располагаться вблизи Москвы. Он обеспечит обилием солнца всю среднюю полосу страны, за исключением крайних северных районов, а в выходные, наконец, прекратит надоевшие дожди в Южном регионе. Более того, прохладный воздух, с северными ветрами поступающий по периферии этого антициклона, будет очень быстро прогреваться, обещая усиление жары», - говорится в сообщении.
Так, в пятницу в дневное время воздух сумеет прогреться до плюс 23-28.
«В выходные жара усилится, и даже ночи не станут приносить ожидаемой свежести, так как столбики термометров будут опускаться лишь до плюс 12-плюс 17. В субботу днем ожидается плюс 25 - плюс 30, в воскресенье плюс 27 - плюс 32 градуса. А это уже серьезная заявка на обновление рекорда максимальной температуры для 20 июня, который держится с 1956 года и составляет плюс 31,1», - рассказали в центре погоды.
Аномально жаркая погода без дождей в столичном регионе продержится большую часть следующей недели, прогнозируют синоптики.