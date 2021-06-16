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Пьяный водитель вылетел с дороги и попал на видео

Александр Кузьмин
4 часа назад
В посёлке Шапкино Парк в Московской области произошло ДТП. Видео инцидента публикует telegram-канал “360”.
На кадрах видно, как автомобиль тёмного цвета аккуратно “припаркован” в конце дороги, на крыше. Авто получило косметические повреждения.
Сообщается, что водитель за рулём седана был пьян. Он жив, но травм избежать не удалось.
Новости Москвы,Происшествия,Видео,Московская Область,
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