Собянин сообщил о взрывном росте заболеваемости COVID-19

МОСКВА , 15 июня. /ТАСС/. Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве за последние дни возросло на 80%, число госпитализаций тяжелых пациентов с COVID-19 увеличилось на 70%. Об этом сообщил журналистам во вторник мэр Москвы Сергей Собянин.

"За последние дни мы видим взрывной рост диагностики ковида - около 80%, и на 70% увеличилось поступление тяжелых больных в стационары Москвы. < .> [Москвичи] начали расслабляться, считают, что все уже прошло. Ковид имеет коварную историю, видим, как в Европе взлет идет: месяца полтора тому назад была вспышка очень серьезная, а сегодня у нас подъем, причем очень большой. Он больше, чем, скажем, в апреле - мае того года, когда мы впервые столкнулись с этим, и практически уже достиг декабрьского пика, который был в конце прошлого года. Уверен, что победим", - сказал Собянин в ходе посещения коронавирусного стационара в городской клинической больнице 15 им. О. М. Филатова на Вешняковской улице.

Как добавил главврач клиники Валерий Вечорко, врачи ГКБ 15 за четыре месяца работы в обычном режиме приняли более 22 тыс. пациентов и хотели бы работать так и дальше, но вынуждены вновь перепрофилироваться. "Основной посыл [к москвичам должен быть], на мой взгляд, - это вакцинация. Говорю как доктор. Чем больше мы будем вакцинировать, тем быстрее мы с этим (эпидемией коронавируса) справимся", - сказал Вечорко.

Мэр столицы подчеркнул, что во время нерабочих дней москвичам необходимо максимально оградить контакты, чтобы прервать цепочку и рост заболеваний. "Еще более важно в эти дни посетить пункты вакцинации. Они все работают, все доступны, поэтому приглашаем москвичей принять активное участие и сделать прививку. Вы защитите и себя, и своих близких", - сказал Собянин.

Также он сообщил журналистам, что в Москве из-за ситуации с коронавирусом дополнительно развернуто 4 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19. Общее количество таких коек в столице достигло 16 тыс.