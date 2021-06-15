Власти поддержат ресторанный бизнес

Рестораторам предоставят субсидии и другую финансовую поддержку, помогающую компенсировать часть расходов, в том числе на покупку оборудования в кредит или в лизинг.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кроме того, в столице организовали обучение для предпринимателей, которое позволяет увеличить выручку и реализовывать новые проекты. Например, в этом году «Малый бизнес Москвы» проведет для представителей ресторанного бизнеса акселератор.

В 2021 году в городскую схему размещения объектов включили более 3100 летних веранд и кафе. Получить территорию под подобное заведение можно бесплатно и без оформления земельно-правовых отношений.