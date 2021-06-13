Метеоролог рассказал, каким будет лето в Москве

Фото: ТАСС ТАСС

13 июня в столицу пришло «настоящее лето», рассказал синоптик. На будущей неделе москвичей ожидает погода с температурой воздуха от 20 до 26 градусов тепла. К следующим выходным воздух прогреется до 31 градуса тепла.

По прогнозам метеорологов, в Москве и средней полосе России надолго задержится солнечное и сухое лето, отметил Тишковец.

Он также сообщил, что, по предварительным прогнозам, июль в Москве по температуре окажется на 1,5-2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 40%.