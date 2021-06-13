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Метеоролог рассказал, каким будет лето в Москве

Ювелина Бернст
1 час назад
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец дал москвичам прогноз на лето, передает РИА Новости.
Метеоролог рассказал, каким будет лето в Москве
Фото: ТАССТАСС
13 июня в столицу пришло «настоящее лето», рассказал синоптик. На будущей неделе москвичей ожидает погода с температурой воздуха от 20 до 26 градусов тепла. К следующим выходным воздух прогреется до 31 градуса тепла.
По прогнозам метеорологов, в Москве и средней полосе России надолго задержится солнечное и сухое лето, отметил Тишковец.
Он также сообщил, что, по предварительным прогнозам, июль в Москве по температуре окажется на 1,5-2 градуса выше нормы с дефицитом осадков до 40%.
В августе отклонения от нормы будут на 1 градус выше нормы, а недобор осадков не превысит 20%.
Новости Москвы,Евгений Тишковец,РИА Новости,
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