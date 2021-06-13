Собянин пообещал автомобили привившимся от коронавируса

«Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей», написал Сергей Собянин.

Он сообщил, что раз в неделю будет происходит розыгрыш пяти машин стоимостью примерно 1 млн рублей.

Информация о результатах лотереи будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24».

Судя по озвученной Собяниным цене, речь идет об автомобилях типа Lada Vesta, Renault Logan или Hyundai Solaris. Хотя, не исключен и более «экономный» для властей вариант – Lada Granta.

«Лукойл», «Мегафон», «Роснефть», По словам мэра, финансировать дополнительную программу стимулирования вакцинации в городе согласились некие «компании-партнеры». Среди них названы «Сбербанк» РЖД , «Северсталь», ВТБ и ряд других.