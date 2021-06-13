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Собянин пообещал автомобили привившимся от коронавируса

Елена Прошина
19 минут назад
На официальном сайте столичного мэра Сергея Собянина опубликовано сообщение о новом способе стимулирования жителей Москвы к вакцинации от коронавируса.
«Мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые впервые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей», написал Сергей Собянин.
Он сообщил, что раз в неделю будет происходит розыгрыш пяти машин стоимостью примерно 1 млн рублей.
Информация о результатах лотереи будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24».
Судя по озвученной Собяниным цене, речь идет об автомобилях типа Lada Vesta, Renault Logan или Hyundai Solaris. Хотя, не исключен и более «экономный» для властей вариант – Lada Granta.
По словам мэра, финансировать дополнительную программу стимулирования вакцинации в городе согласились некие «компании-партнеры». Среди них названы «Сбербанк», «Лукойл», «Мегафон», «Роснефть», РЖД, «Северсталь», ВТБ и ряд других.
Напомним, что за истекшие сутки в Москве зафиксировано 7 704 новых случаев заражения коронавирусом. В последний раз такие показатели фиксировались 24 декабря прошлого года. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за прошедшую неделю суточная заболеваемость в столице подскочила более чем вдвое.
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