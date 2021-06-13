В пресс-службе добавили, что в соответствии с указом мэра Москвы, чтобы снизить рост заболеваемости в крупных городских парках, в том числе в Парке Горького, с 13 июня приостанавливается работа развлекательных объектов: спортивных площадок, беседок, которые задействованы при организации выпускного вечера.