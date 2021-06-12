По ее словам, с 15 по 19 июня не будут работать сотрудники тех организаций, которые обычно не работают по выходным дням (воскресеньям). Ограничения не распространяются на предприятия непрерывного цикла, а также на те учреждения, деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с распоряжением президента России. Речь идет о продуктовых магазинах, аптеках, медицинских организациях, а также тех, кто осуществляют неотложные ремонтные работы и предоставляют финансовые услуги.