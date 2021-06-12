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Рестораторы Москвы просят компенсировать затраты на маски на фоне новых ограничений

ТАССиещё 1
2 часа назад
Представители сферы общественного питания Москвы просят столичные власти компенсировать им затраты на средства индивидуальной защиты. Об этом сообщил в субботу ТАСС общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов, комментируя новые ограничения в столице.
"Рестораторам необходима мера поддержки - компенсация затрат на закупку средств индивидуальной защиты. В среднем ресторан тратит примерно 100 тыс. [рублей] в месяц на маски и перчатки и делает это для сохранения здоровья граждан. Конечно, хоть от города должна быть компенсация", - считает Миронов.
При этом он отметил, что представители сферы общепита с пониманием относятся к новым мерам столичных властей, связанных "с реальной необходимостью из-за роста заболеваемости коронавирусом".
"Рестораторы успели немного подзаработать, когда были послабления, но сейчас новый удар, и удар очень сильный. Мы не понимаем, будут меры продлены или нет, потому что [ограничения введены] с 13 по 20 [июня] - ориентировочная цифра, и всем это очевидно. Пострадают все, но насколько сильно - будет зависеть от длительности ограничений", - добавил он.
Новости Москвы,Видео,Правительство Москвы,
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