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Более 3,6 тыс га территорий обработали от клещей в Москве

РИАМО
4 часа назад
С начала сезона активности клещей против этих паразитов в Москве обработали 3613,79 га территорий, включая 54,4 га территорий детских лагерей, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Более 3,6 тыс гектаров обработали от клещей в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
С начала года в Москве против клещевого вирусного энцефалита привились 29 395 человек, из них 11 417 детей, что более чем в 3 раза превышает показатели 2020 года. Прививку можно сделать в городских поликлиниках.
Чтобы избавиться от клеща, нужно обратиться в травмпункт. Клещи переносят возбудителей опасных для человека заболеваний - анаплазмоза, эрлихиоза, болезни Лайма, клещевого энцефалита. Поэтому после извлечения клеща необходимо отдать его на проверку в лабораторию.
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