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Власти Москвы рассказали о планах вывода метро за МКАД

ИА Regnum
4 часа назад
До 2024 года восемь станций метро Москвы появится за МКАД, сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов в интервью телеканалу «Москва 24».
Восемь станций метро построят за МКАД через три года
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, частью комплексного решения транспортных проблем Москвы является вынос конечных станций за пределы МКАД.
Загрутдинов рассказал о задаче, поставленной мэром Москвы Сергеем Собяниным, о том что 90% населения столицы должны иметь доступ к метрополитену в шаговой доступности.
«Специалисты должны просчитать все возможные варианты трассировки линий метрополитена для удобства и комфортности передвижения пассажиров, сокращения их числа в часы пик в подвижном составе, разгрузки линий действующего метро и экономии времени в пути», — сказал он.
До 2024 года должны появиться станции «Новомосковская», «Физтех», «Пыхтино», «Внуково», а также четыре станции Троицкой линии.
При этом глава департамента отметил, что даже активное развитие сети МЦД не решает полностью транспортную проблему, поскольку до исторически сложившейся сети железных дорог «не всегда удобно добираться». Также остаются территории, не охваченные даже железнодорожными перевозками, например, такие места есть рядом с Киевским и Калужским шоссе.
«На сегодняшний день экономически целесообразно и более эффективно построить на этих участках метрополитен, чем прорубать по поверхности земли просеки в лесных массивах под новую железную дорогу. Действующих диаметров на сегодня достаточно», — уточнил он.
Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,Сергей Собянин,Международный аэропорт Внуково,Правительство Москвы,
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