Восемь станций метро построят за МКАД через три года

«Специалисты должны просчитать все возможные варианты трассировки линий метрополитена для удобства и комфортности передвижения пассажиров, сокращения их числа в часы пик в подвижном составе, разгрузки линий действующего метро и экономии времени в пути», — сказал он.
«На сегодняшний день экономически целесообразно и более эффективно построить на этих участках метрополитен, чем прорубать по поверхности земли просеки в лесных массивах под новую железную дорогу. Действующих диаметров на сегодня достаточно», — уточнил он.