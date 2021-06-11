Восемь станций метро построят за МКАД через три года

При этом глава департамента отметил, что даже активное развитие сети МЦД не решает полностью транспортную проблему, поскольку до исторически сложившейся сети железных дорог «не всегда удобно добираться». Также остаются территории, не охваченные даже железнодорожными перевозками, например, такие места есть рядом с Киевским и Калужским шоссе.