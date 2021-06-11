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В Москве за сутки выявили 5853 случая коронавируса

RT на русском
5 часов назад
В Москве за сутки выявили 5853 новых случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
5853 случая коронавируса выявили в столице
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что за сутки в столице скончались 60 пациентов с коронавирусом.
Накануне в Москве выявили 5245 случаев COVID-19.
9 июня Главконтроль Москвы сообщил, что в столице ухудшается эпидемиологическая обстановка, число случаев коронавируса растёт. Меры по противодействию распространению коронавируса будут усилены.
Как уточнил мэр Сергей Собянин, власти не планируют вводить в столице локдаун.
Новости Москвы,Сергей Собянин,
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