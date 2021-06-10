В центре столицы нашли клад конца XVI века

88 медных монет московской и тверской чеканки обнаружили в небольшой ямке. На эти деньги можно было купить продукты на одну неделю, следовательно клад принадлежал небогатому человеку, сообщили в Мосгорнаследии.

Владельцем найденного сокровища, был небогатый человек. На эти деньги можно было купить продукты на одну неделю. Почти все монеты оказались со следами длительного пребывания в денежном обращении: в процессе реставрации выяснилось, что многие из них совершенно стерты.