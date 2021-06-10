В центре столицы нашли клад конца XVI века

Археологи нашли клад монет конца XVI века на Павелецкой площади. Об этом сообщает портал Мэра Москвы.
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88 медных монет московской и тверской чеканки обнаружили в небольшой ямке. На эти деньги можно было купить продукты на одну неделю, следовательно клад принадлежал небогатому человеку, сообщили в Мосгорнаследии.
«По находкам на Павелецкой можно отследить историю развития этого места на протяжении нескольких столетий. Главным открытием стал клад русских медных монет конца XV–XVI веков. Клад был обнаружен в небольшой ямке. В момент находки он представлял собой компактное скопление монет, причем никакого вместилища, например сосуда, обнаружено не было. По всей видимости, изначально монеты находились в кошельке или свертке из органического материала, который к нашему времени совершенно истлел. Всего в составе комплекса было 88 медных монет-пул московской и тверской чеканки», — сообщил руководитель Мосгорнаследия.
Владельцем найденного сокровища, был небогатый человек. На эти деньги можно было купить продукты на одну неделю. Почти все монеты оказались со следами длительного пребывания в денежном обращении: в процессе реставрации выяснилось, что многие из них совершенно стерты.