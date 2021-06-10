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Археологи нашли клад монет конца XVI века на Павелецкой площади

Москва меняется
34 минуты назад
Археологи нашли клад монет конца XVI века на Павелецкой площади. Об этом сообщает портал Мэра Москвы.
В центре столицы нашли клад конца XVI века
Фото: Москва меняетсяМосква меняется
88 медных монет московской и тверской чеканки обнаружили в небольшой ямке. На эти деньги можно было купить продукты на одну неделю, следовательно клад принадлежал небогатому человеку, сообщили в Мосгорнаследии.
«По находкам на Павелецкой можно отследить историю развития этого места на протяжении нескольких столетий. Главным открытием стал клад русских медных монет конца XV–XVI веков. Клад был обнаружен в небольшой ямке. В момент находки он представлял собой компактное скопление монет, причем никакого вместилища, например сосуда, обнаружено не было. По всей видимости, изначально монеты находились в кошельке или свертке из органического материала, который к нашему времени совершенно истлел. Всего в составе комплекса было 88 медных монет-пул московской и тверской чеканки», — сообщил руководитель Мосгорнаследия.
Владельцем найденного сокровища, был небогатый человек. На эти деньги можно было купить продукты на одну неделю. Почти все монеты оказались со следами длительного пребывания в денежном обращении: в процессе реставрации выяснилось, что многие из них совершенно стерты.
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