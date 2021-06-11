В Москве создадут «медленные зоны» для электросамокатов

Зоны с искусственным занижением скорости будут находиться рядом со школами, детскими садами, а также в зонах, рекомендованных департаментом транспорта. Среди конкретных локаций — парк «Зарядье», «Коломенское», Парк Горького, ВДНХ, «Сокольники» и Северный речной вокзал.
По данным сервисов, сейчас в Москве насчитывается более ста так называемых медленных зон, и их количество «будет увеличиваться практически каждую неделю».
Ранее столичные власти подготовили
ряд мер по регулированию езды на электросамокатах. Такое решение было принято в связи с возросшим количеством аварий с участием средств передвижения. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов
пояснил, что электросамокаты, которые будут ехать по проезжей части, станут регулироваться ГИБДД
, а на прокатных самокатах ограничат допустимую скорость.