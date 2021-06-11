В Москве создадут «медленные зоны» для электросамокатов

Более 500 «медленных зон» для электросамокатов создадут в Москве в июле текущего года. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу сервисов кикшеринга toGO и Urent.

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Зоны с искусственным занижением скорости будут находиться рядом со школами, детскими садами, а также в зонах, рекомендованных департаментом транспорта. Среди конкретных локаций — парк «Зарядье», «Коломенское», Парк Горького, ВДНХ, «Сокольники» и Северный речной вокзал.

По данным сервисов, сейчас в Москве насчитывается более ста так называемых медленных зон, и их количество «будет увеличиваться практически каждую неделю».

«Компании-операторы кикшеринга и департамент транспорта Москвы договорились о создании в городе "медленных зон". Они появятся на улицах и в парках с плотным пешеходным трафиком. Скорость движения в таких зонах ограничена до 15 километров в час. Это значит, что при въезде в зону самокат замедлится, и погонять не получится», — уточнили в пресс-службе Urent.

В компании рассказали, что в целом по городу скорость движения на самокатах их сервиса не превышает 25 километров в час.

Ранее столичные власти подготовили ряд мер по регулированию езды на электросамокатах. Такое решение было принято в связи с возросшим количеством аварий с участием средств передвижения. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов пояснил, что электросамокаты, которые будут ехать по проезжей части, станут регулироваться ГИБДД , а на прокатных самокатах ограничат допустимую скорость.