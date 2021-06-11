В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Москве создадут полтысячи «медленных зон» для электросамокатов

Мослентаиещё 7
5 часов назад
Более 500 «медленных зон» для электросамокатов создадут в Москве в июле текущего года. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу сервисов кикшеринга toGO и Urent.
В Москве создадут «медленные зоны» для электросамокатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Зоны с искусственным занижением скорости будут находиться рядом со школами, детскими садами, а также в зонах, рекомендованных департаментом транспорта. Среди конкретных локаций — парк «Зарядье», «Коломенское», Парк Горького, ВДНХ, «Сокольники» и Северный речной вокзал.
По данным сервисов, сейчас в Москве насчитывается более ста так называемых медленных зон, и их количество «будет увеличиваться практически каждую неделю».
«Компании-операторы кикшеринга и департамент транспорта Москвы договорились о создании в городе "медленных зон". Они появятся на улицах и в парках с плотным пешеходным трафиком. Скорость движения в таких зонах ограничена до 15 километров в час. Это значит, что при въезде в зону самокат замедлится, и погонять не получится», — уточнили в пресс-службе Urent.
В компании рассказали, что в целом по городу скорость движения на самокатах их сервиса не превышает 25 километров в час.
Ранее столичные власти подготовили ряд мер по регулированию езды на электросамокатах. Такое решение было принято в связи с возросшим количеством аварий с участием средств передвижения. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов пояснил, что электросамокаты, которые будут ехать по проезжей части, станут регулироваться ГИБДД, а на прокатных самокатах ограничат допустимую скорость.
«То есть, если самокат попадает в парк Горького, то автоматически там нельзя разогнаться более чем 15 километров в час. Таких зон уже очень много — больше 50. Их количество будет расти», — пояснил Ликсутов.
Новости Москвы,Максим Ликсутов,ГИБДД,Правительство Москвы,АГН "Москва",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители