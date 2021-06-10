Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посетителей 12 июня в связи с мероприятиями, посвященными Дню России . Об этом сообщила в четверг Федеральная служба охраны.

"В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных Дню России, 12 июня 2021 года допуск граждан и гостей столицы в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - говорится в сообщении.

День России - национальный праздник Российской Федерации. Установлен указом президента РФ от 2 июня 1994 года. В соответствии с Трудовым кодексом РФ является нерабочим праздничным днем. 12 июня 1990 года была подписана Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.

Впервые праздник отмечался 12 июня 1995 года. В Кремле в этот день состоялась первая церемония вручения учрежденных в 1992-1993 годах Государственных премий РФ в области науки и технологий, литературы и искусства.