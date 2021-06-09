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Погода в Москве: синоптики предупредили москвичей о грозовых дождях

Москва24иещё 6
36 минут назад
В четверг в Москве ожидается теплая и дождливая погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
Москвичей предупредили о грозовых дождях
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванкопортал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
"В столичном регионе сохранится по-летнему теплая погода с кратковременными грозовыми дождями, которые пройдут не повсеместно. Атмосферное давление с незначительными колебаниями будет соответствовать норме", – рассказали синоптики.
Днем в городе будет около +14...+16 градусов. Вечером столбики термометров могут опуститься до +11 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду, иногда его порывы могут достигать 10 метров в секунду.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк, рассказала, что 12 и 13 июня воздух в Москве в дневное время прогреется до плюс 25 градусов. При этом в воскресенье ожидается короткий перерыв от дождей.
Новости Москвы,Елена Волосюк,
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