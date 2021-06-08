В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Космическую Одиссею» Кубрика в Москве покажут на языке оригинала

Национальная Служба Новостей
1 час назад
Культовый фильм режиссера Стэнли Кубрика «2001 год: Космическая одиссея» будет единственный раз показан в Москве на языке оригинала с русскими субтирами.
«Космическую Одиссею» Кубрика покажут на языке оригинала
Фото: Instagram/kin0_domaInstagram/kin0_doma
Спецпоказ состоится 20 июня 2021 года в Большом зале кинотеатра «Октябрь». Ленту представит и обсудит со зрителями профессор ВГИКа Евгений Жаринов.
По сюжету, экипаж космического корабля «Дискавери» — капитаны Дэйв Боумэн, Фрэнк Пул и их бортовой компьютер HAL 9000 - должны исследовать район галактики и понять, почему инопланетяне следят за Землей.
Новости Москвы,Стэнли Кубрик,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители