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Более 27 тыс. человек посетили выставку "АРХ Москва"

ТАССиещё 3
2 часа назад
Более 27 тыс. человек посетили международную выставку архитектуры и дизайна "АРХ Москва", которая в этом году проходила 3-6 июня в Гостином дворе. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Более 27 тысяч человек посетили выставку «АРХ Москва»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"АРХ Москва" - всегда яркое и знаковое событие в мире архитектуры и градостроительства. Выставка помогает получить наглядное представление о векторе развития современных городов, мировых тенденциях в архитектуре и дизайне, понять, как будут выглядеть и жить мегаполисы будущего. Поэтому "АРХ Москва" традиционно вызывает высокий интерес не только у специалистов и профессионалов отрасли, но и у жителей города - в этом году выставку посетили более 27 тыс. человек", - цитирует пресс-служба заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
По его словам, мероприятия выставки собрали более 200 участников из шести стран мира.
"Помимо России, на выставке были представлены такие страны, как Великобритания, Италия, Королевство Дании, Республика Беларусь и Швеция. За три дня работы "АРХ Москвы" на шести различных дискуссионных площадках прошло более 100 деловых мероприятий, на которых выступили 412 спикеров", - добавил Бочкарев.
"АРХ Москва" - ежегодное международное событие, объединяющее ведущие зарубежные и российские архитектурные и дизайнерские бюро, девелоперов, а также производителей материалов. Выставка традиционно проходит под патронатом правительства Москвы, комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектуры), при поддержке департамента средств массовой информации и рекламы Москвы. В этом году она прошла в 26-й раз.
Новости Москвы,Андрей Бочкарев,Правительство Москвы,
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