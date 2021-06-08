Более 27 тысяч человек посетили выставку «АРХ Москва»

"АРХ Москва" - всегда яркое и знаковое событие в мире архитектуры и градостроительства. Выставка помогает получить наглядное представление о векторе развития современных городов, мировых тенденциях в архитектуре и дизайне, понять, как будут выглядеть и жить мегаполисы будущего. Поэтому "АРХ Москва" традиционно вызывает высокий интерес не только у специалистов и профессионалов отрасли, но и у жителей города - в этом году выставку посетили более 27 тыс. человек", - цитирует пресс-служба заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.
"Помимо России, на выставке были представлены такие страны, как Великобритания, Италия, Королевство Дании, Республика Беларусь и Швеция. За три дня работы "АРХ Москвы" на шести различных дискуссионных площадках прошло более 100 деловых мероприятий, на которых выступили 412 спикеров", - добавил Бочкарев.