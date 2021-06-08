Более 27 тысяч человек посетили выставку «АРХ Москва»

Более 27 тыс. человек посетили международную выставку архитектуры и дизайна "АРХ Москва", которая в этом году проходила 3-6 июня в Гостином дворе. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы.