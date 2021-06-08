Власти Москвы отказались присвоить одной из улиц имя Лужкова

Ведомство указало, что изменение наименований производится в исключительных случаях: для восстановления исторически сложившихся наименований, имеющих особую историко-культурную ценность, для устранения дублирования наименований в пределах территории города, при изменении статуса и/или функционального назначения соответствующего объекта города.

Название улицы должно быть мотивированным, оно должно заключать в себе необходимый объем топонимической и пространственно-ориентированной информации.