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Власти Москвы отказались присвоить одной из улиц имя Лужкова

Деловая газета "Взгляд"
54 минуты назад
Власти Москвы отказали группе горожан в вопросе переименования 4-й улицы 8 Марта в улицу Юрия Лужкова, заявили в департаменте культурного наследия столицы.
Власти Москвы отказались присвоить одной из улиц имя Лужкова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Департамент объяснил, что выбранная для переименования улица не должна иметь утвержденного названия, это может быть безымянный или проектируемый проезд. Также там отметили, что переименование возможно не ранее истечения 10-летнего срока со дня смерти Лужкова, а именно: после 10 декабря 2029 года, передает РИА «Новости».
Ведомство указало, что изменение наименований производится в исключительных случаях: для восстановления исторически сложившихся наименований, имеющих особую историко-культурную ценность, для устранения дублирования наименований в пределах территории города, при изменении статуса и/или функционального назначения соответствующего объекта города.
«До настоящего времени информация об изменении статуса и/или функционального назначения 4-й улицы 8 Марта, а также рекомендации президента Российской Федерации и/или мэра Москвы о переименовании 4-й улицы 8 Марта в честь Лужкова ранее установленного законом 10-летнего срока в Комиссию не поступали. В связи с этим переименование 4-й улицы 8 Марта в честь Ю.М. Лужкова (1936-2019) возможно не ранее истечения 10-летнего срока со дня его смерти, а именно: после 10 декабря 2029 года», – уточнили в департаменте.
Название улицы должно быть мотивированным, оно должно заключать в себе необходимый объем топонимической и пространственно-ориентированной информации.
«На основании изложенного название одного из объектов улично-дорожной сети города Москвы в честь Лужкова будет иметь максимальное фонетическое сходство до степени смешения с другими объектами города Москвы: Лужнецкая набережная, Лужнецкий проезд, улица Лужская, улица Лужники», – подчеркнули в департаменте.
Напомним, в мае группа москвичей направила обращение в столичную мэрию и Мосгордуму с предложением переименовать 4-ю улицу 8 Марта в улицу Юрия Лужкова.
Новости Москвы,Общество,Мосгордума,Правительство Москвы,РИА Новости,
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