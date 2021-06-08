Власти Москвы отказались присвоить одной из улиц имя Лужкова

«До настоящего времени информация об изменении статуса и/или функционального назначения 4-й улицы 8 Марта, а также рекомендации президента Российской Федерации и/или мэра Москвы о переименовании 4-й улицы 8 Марта в честь Лужкова ранее установленного законом 10-летнего срока в Комиссию не поступали. В связи с этим переименование 4-й улицы 8 Марта в честь Ю.М. Лужкова (1936-2019) возможно не ранее истечения 10-летнего срока со дня его смерти, а именно: после 10 декабря 2029 года», – уточнили в департаменте.
«На основании изложенного название одного из объектов улично-дорожной сети города Москвы в честь Лужкова будет иметь максимальное фонетическое сходство до степени смешения с другими объектами города Москвы: Лужнецкая набережная, Лужнецкий проезд, улица Лужская, улица Лужники», – подчеркнули в департаменте.