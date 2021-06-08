Волонтеры из 14 регионов приехали на стажировку в Москву

По ее словам, участниками стажировки стали 18 представителей волонтерских организаций из Алтайского, Краснодарского, Красноярского краев, Амурской, Вологодской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Московской, Самарской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей и Ханты-Мансийского автономного округа. Столичные волонтеры расскажут коллегам о действующих в городе социально ориентированных проектах и лучших добровольческих практиках.

Отдельное внимание на стажировке будет уделено вопросам доступности городской среды. Кроме того, для участников пройдет интерактивная игра. В ходе встреч с представителями столичного комитета общественных связей и молодежной политики будут обсуждены меры поддержки гражданских инициатив в Москве и других городах страны. Также гостей познакомят с деятельностью столичных волонтеров-медиков.