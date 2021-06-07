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NFT-арт покажут на выставке в Подземном музее "Зарядье"

ТАСС
3 часа назад
Третья выставка SOVRISK #напотоке в Подземном музее парка "Зарядье" откроется 9 июня. В новом цикле посетители увидят работы в "барочно-панковом" и сюрреалистическом стиле современных художников Александры Суворовой, Игоря и Екатерины Пестовых, а также NFT-арт (non-fungible tokens- "невзаимозаменяемый токен", виртуальная цифровая единица в блокчейн-сети) от Артема Чебохи, рассказали ТАСС в пресс-службе парка.
NFT-арт покажут на выставке в Подземном музее "Зарядье"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"В Подземном музее парка "Зарядье" будут представлены две премьеры в тройке центральных произведений экспозиции SOVRISK #напотоке: "From America with Love" Игоря и Екатерины Пестовых, < > "Эдем. Бессмертие" из серии "Пост-пандемическое общество" Александры Суворовой. Третье - в соответствии с концепцией проекта - это победитель зрительского голосования на предыдущей выставке. Обновится и часть экспозиции, посвященная NFT-арту", - говорится в сообщении.
Посетители смогут вновь проголосовать за понравившуюся работу, чтобы один из трех экспонатов остался в Подземном музее на следующий цикл проекта. Сейчас на NFT-платформах представлено 4 из 7 запланированных видео. Суть NFT-арта заключается в том, что художник загружает работу на специальный ресурс и разбивает ее на один или несколько NFT-токенов. Приобретая такой токен, покупатель становится обладателем прав на объект.
Подземный музей парка "Зарядье" - интерактивное пространство, построенное вокруг сохранившегося белокаменного основания Китайгородской стены XVI века. В 2020 году Подземный музей стал домом проекта #три: в формате "быстрых выставок" состоялись 9 экспозиций, где были представлены работы Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Зураба Церетели, Константина Худякова, Александра Виноградова и Владимира Дубосарского. Формат оказался своевременным и востребованным, и за год Подземный музей посетили более 30 000 человек. Весной 2021 года Подземный музей представил новый проект SOVRISK #напотоке - теперь это пространство для показа современного искусства, где особая роль отведена зрителю.
Новости Москвы,Аристарх Лентулов,Александр Виноградов,Владимир Дубосарский,Зураб Церетели,Казимир Малевич,Константин Худяков,ИТАР-ТАСС,
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