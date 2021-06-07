NFT-арт покажут на выставке в Подземном музее "Зарядье"

Подземный музей парка "Зарядье" - интерактивное пространство, построенное вокруг сохранившегося белокаменного основания Китайгородской стены XVI века. В 2020 году Подземный музей стал домом проекта #три: в формате "быстрых выставок" состоялись 9 экспозиций, где были представлены работы Казимира Малевича
, Аристарха Лентулова
, Зураба Церетели
, Константина Худякова
, Александра Виноградова
и Владимира Дубосарского
. Формат оказался своевременным и востребованным, и за год Подземный музей посетили более 30 000 человек. Весной 2021 года Подземный музей представил новый проект SOVRISK #напотоке - теперь это пространство для показа современного искусства, где особая роль отведена зрителю.