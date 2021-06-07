NFT-арт покажут на выставке в Подземном музее "Зарядье"

Третья выставка SOVRISK #напотоке в Подземном музее парка "Зарядье" откроется 9 июня. В новом цикле посетители увидят работы в "барочно-панковом" и сюрреалистическом стиле современных художников Александры Суворовой, Игоря и Екатерины Пестовых, а также NFT-арт (non-fungible tokens- "невзаимозаменяемый токен", виртуальная цифровая единица в блокчейн-сети) от Артема Чебохи, рассказали ТАСС в пресс-службе парка.

Посетители смогут вновь проголосовать за понравившуюся работу, чтобы один из трех экспонатов остался в Подземном музее на следующий цикл проекта. Сейчас на NFT-платформах представлено 4 из 7 запланированных видео. Суть NFT-арта заключается в том, что художник загружает работу на специальный ресурс и разбивает ее на один или несколько NFT-токенов. Приобретая такой токен, покупатель становится обладателем прав на объект.