В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Крышу "королевского" дома отремонтируют в Москве

Москва24иещё 5
9 часов назад
В Москве отремонтируют крышу построенного по индивидуальному проекту восьмиэтажного сталинского дома, где жили соратники советского ученого Сергея Королева. Об этом информирует портал мэра и правительства столицы.
Крышу "королевского" дома отремонтируют в столице
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисовпортал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Этот дом расположен на улице Академика Королева. Сроки и виды работ по программе капремонта в настоящее время уточняются.
"Здесь проживали конструктор космической и ракетной техники Михаил Тихонравов и академик Российской академии наук Борис Черток. Они были сподвижниками и соратниками советского ученого Сергея Королева, поэтому впоследствии дом стали называть "королевским", – говорится в сообщении.
Здание возвели в 1958 году на улице 3-й Останкинской, которая в 1966 году вошла в состав улицы Академика Королева. Особенность дома состоит в том, что 10 подъездов расположены непривычным способом – большинство из них находится со стороны двора, а несколько выходит на проезжую часть. Окна дома выполнены в форме арок.
В начале мая сообщалось, что в 2022 году планируется завершить реставрацию Южного речного вокзала. По существующему проекту обновят как само здание, так и причал. Кроме того, поблизости оборудуют зоны отдыха и велодорожки.
Новости Москвы,Михаил Тихонравов,Сергей Королев,РАН,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители