Крышу "королевского" дома отремонтируют в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Этот дом расположен на улице Академика Королева. Сроки и виды работ по программе капремонта в настоящее время уточняются.

"Здесь проживали конструктор космической и ракетной техники Михаил Тихонравов и академик Российской академии наук Борис Черток. Они были сподвижниками и соратниками советского ученого Сергея Королева, поэтому впоследствии дом стали называть "королевским", – говорится в сообщении.

Здание возвели в 1958 году на улице 3-й Останкинской, которая в 1966 году вошла в состав улицы Академика Королева. Особенность дома состоит в том, что 10 подъездов расположены непривычным способом – большинство из них находится со стороны двора, а несколько выходит на проезжую часть. Окна дома выполнены в форме арок.