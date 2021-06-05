Власти Москвы анонсировали ограничения для любителей электросамокатов. По новым правилам двигаться по тротуарам разрешат только со скоростью пешеходов.

Прокатные электросамокаты, которые могут разгоняться до 40 км/ч, принудительно замедлят до 25 км/ч. Об этих мерах рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

По словам Ликсутова, горожане всё чаще пользуются электросамокатами, из-за чего на дорогах стало больше аварий.

«Что самое неприятное - случаются и с детьми. Поэтому мы подготовили ряд мер, которые позволят навести в этом порядок, но и при этом не ограничивать использование электрических самокатов», — сказал он.

Согласно предложенным правилам, если электросамокат используют на проезжей части, то за его движением должна следить госавтоинспекция (ГИБДД). Также московские власти посчитали небезопасным любой самокат, который движется со скоростью больше 25 км/ч. Лискутов заметил, что при довольно быстрой езде люди не надевают никаких средств индивидуальной защиты, как это делают мотоциклисты.

«Если самокат передвигается в одной плоскости с пешеходами, то, конечно, он должен двигаться со скоростью пешеходного потока, не превышать её», — сказал заммэра столицы.

Кроме того, власти введут ограничения по скорости движения на прокатных электросамокатах. Сейчас на них можно разгоняться до 40 км/ч. Отныне любителям этого вида транспорта придётся ездить не быстрее 25 км/ч. По договорённости с компаниями, которые занимаются арендой самокатов в Москве, появятся специальные зоны сниженной скорости, где эти транспортные средства будут замедлять автоматически.

«То есть если самокат попадает в Парк Горького, то автоматически там нельзя разогнаться более чем 15 км в час. Таких зон уже очень много — больше 50. Их количество будет расти», — рассказал Лискутов.

«Главное, чтобы не было опасности. Главное, чтоб увечий никому не было. Но везде, наверное, должна быть разумность» — сказал он журналистам на ПМЭФ.

Весной 2021 года произошёл целый ряд громких инцидентов с участием водителей электросамокатов. Многие из них завершились травмами и даже гибелью. Чиновники и депутаты обсуждают, как решить проблему, но пока у них рождаются только ограничительные инициативы — и многие из них могут оказаться губительными для стремительно растущего рынка проката самокатов.

Согласно опросу сервиса Superjob, введение законодательных ограничений для электросамокатов поддерживает почти половина (49%) россиян. Против выступили 23% респондентов, ещё 28% не смогли определиться с мнением.