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Москва стала лидером двух национальных рейтингов

Mos.ru
40 минут назад
Москва возглавила национальные рейтинги по качеству жизни и инвестиционному климату во многом благодаря представителям бизнеса и обычным москвичам. Об этом Сергей Собянин рассказал в интервью на телеканале «Россия 24».
Москву признали лучшей по качеству жизни
Фото: Mos.ruMos.ru
«На самом деле качество жизни — это даже не рейтинг, это такой взгляд со стороны потребителя, граждан и это такое весомое направление нашей деятельности. И многие считают, и я считаю, что это вообще ключевое: если жители привержены своему региону, городу, если они удовлетворены жизнью в этом регионе, то это и является во многом результатом нашей работы. И то, что Москва в обоих рейтингах — инвестиционном и качества жизни — заняла первое место, это, конечно, заслуга команды Правительства Москвы, но самым главным образом — это заслуга бизнеса и жителей», — сказал он.
Лучшие регионы по качеству жизни назвал Президент России Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме. По совокупности показателей лидерами стали Москва, Тюменская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ и Санкт-Петербург.
Рейтинг, разработанный Агентством стратегических инициатив вместе с экспертами и комиссиями Госсовета, оценивает развитие инфраструктуры, качество образования, уровень социальной защищенности, возможности для открытия своего дела, а также желание граждан связать свою жизнь с конкретным регионом в дальнейшем. Таким образом, рейтинг качества жизни позволяет объективно оценить ситуацию в каждом регионе, сконцентрировать усилия вокруг наиболее чувствительных для людей проблем, более эффективно реализовывать работу и при необходимости позаимствовать успешный опыт у других регионов.
Комплекс мер поддержки бизнеса и реализация основных программ по развитию города позволили Москве в третий год стать победителем Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. По предварительным данным Росстата, объем инвестиций в экономику Москвы за 2020 год составил 3,6 триллиона рублей. На долю столицы приходится почти 18 процентов общероссийского объема инвестиций в основной капитал и около половины прямых иностранных инвестиций России.
Новости Москвы,Сергей Собянин,Владимир Путин,Агентство стратегических инициатив,Правительство Москвы,
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