Москву признали лучшей по качеству жизни

Рейтинг, разработанный Агентством стратегических инициатив
вместе с экспертами и комиссиями Госсовета, оценивает развитие инфраструктуры, качество образования, уровень социальной защищенности, возможности для открытия своего дела, а также желание граждан связать свою жизнь с конкретным регионом в дальнейшем. Таким образом, рейтинг качества жизни позволяет объективно оценить ситуацию в каждом регионе, сконцентрировать усилия вокруг наиболее чувствительных для людей проблем, более эффективно реализовывать работу и при необходимости позаимствовать успешный опыт у других регионов.