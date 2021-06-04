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Выставка «Игры во дворце» откроется в Музее «Царицыно»

Вечерняя Москва
2 часа назад
Музей-заповедник «Царицыно» представляет выставку «Игры во дворце. Взгляд в прошлое — шаг в будущее», на которой представлены работы участников творческой лаборатории «Черная Грязь».
Выставка «Игры во дворце» откроется в Музее «Царицыно»
Фото:  mos.ru mos.ru
Выставка объединила три проекта, ставшие связующими звеньями между эпохой Екатерины II и нашим временем: создание настольной игры, лепка изразцов и роспись тарелок.
Для разработки настольной игры участники разделились на три команды, каждая из которых придумала оригинальный сюжет. Узнать, в каком времени окажутся игроки, — в XVIII или XXI веке, — каковы будут мотивы их действий и что с ними будет происходить, можно, познакомившись с играми на выставке.
В экспозиции представлены расписные изразцы «лубкового типа» с возможными диалогами между человеком XXI века и современником Екатерины II.
А на расписанных тарелках главным действующим лицом в сюжетах стала заказчица летней увеселительной резиденции в Царицыне — Екатерина II.
Выставка открыта с 5 по 21 июня, сообщается на сайте музея.
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