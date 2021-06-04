Павильон «Космос» на ВДНХ стал площадкой для бракосочетаний

Провести церемонию бракосочетания с июля можно будет в центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Фото: Пресс-служба ВДНХ Пресс-служба ВДНХ

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, для регистрации брака среди молодоженов пользуются особой популярностью необычные площадки - на летние месяцы занято 85% мест. Поэтому открывается еще одна локация для заключения брака - павильон "Космос" на ВДНХ. Для регистрации брака уже можно выбрать одну из доступных дат до конца года и подать заявление. Первые бракосочетания пройдут в июле.

Павильон открывается для молодоженов в юбилейный год первого полета человека в космос. В центре можно увидеть более 120 образцов космической и летательной техники, экспонаты оборонно-промышленных предприятий, более 2 тыс. редких архивных фотографий, документов и видеоматериалов об истории космических достижений.

В сообщении сказано, что регистрации брака будут проходить в подкупольной части на фоне вращающейся планеты Земля. Купол высотой 60 м является визитной карточкой павильона. Несмотря на большой размер, благодаря уникальной конструкции он кажется легким: узкие металлические ребра и остекление создают ощущение воздушности и не препятствуют проникновению света внутрь павильона.