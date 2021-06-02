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Погода в Москве: Москвичей ждет сухая и солнечная погода в выходные

Москва24иещё 3
4 часа назад
Сухая и солнечная погода ожидается в Москве и Подмосковье 5 и 6 июня, сообщает центр погоды "Фобос".
Москвичей ждет сухая и солнечная погода в выходные
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Антициклон, который с начала недели управляет погодой в северной половине Европейской России, сохранит свое влияние вплоть до конца текущей недели. Благодаря ему в столичном регионе в выходные сохранится сухая и солнечная погода. Более того, наполняющий этот очаг высокого давления холодный воздух продолжит постепенно прогреваться, возвращая температуру в рамки климатической нормы", – говорится в прогнозе.
По данным метеорологов, к субботе дневная температура воздуха в Москве поднимется на 1–1,5 градуса и составит 21–23 градуса, в Подмосковье – 18–23 градуса. "В течение выходных в ночное время потеплеет до 7–12 градусов, днем – до 22–27", – говорится в сообщении.
В воскресенье в столичном регионе будет более облачно из-за приближения малоактивных атмосферных фронтов с юга. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в этом году июнь в России будет теплым и не слишком дождливым.
По его словам, на европейской территории страны температура прогнозируется около и чуть выше нормы, а к востоку – выше нормы. Особенно значительные аномалии прогнозируются в Якутии.
Новости Москвы,Московская Область,Россия,
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