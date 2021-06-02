Москвичей ждет сухая и солнечная погода в выходные

Сухая и солнечная погода ожидается в Москве Подмосковье 5 и 6 июня, сообщает центр погоды "Фобос".

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"Антициклон, который с начала недели управляет погодой в северной половине Европейской России, сохранит свое влияние вплоть до конца текущей недели. Благодаря ему в столичном регионе в выходные сохранится сухая и солнечная погода. Более того, наполняющий этот очаг высокого давления холодный воздух продолжит постепенно прогреваться, возвращая температуру в рамки климатической нормы", – говорится в прогнозе.

По данным метеорологов, к субботе дневная температура воздуха в Москве поднимется на 1–1,5 градуса и составит 21–23 градуса, в Подмосковье – 18–23 градуса. "В течение выходных в ночное время потеплеет до 7–12 градусов, днем – до 22–27", – говорится в сообщении.

В воскресенье в столичном регионе будет более облачно из-за приближения малоактивных атмосферных фронтов с юга. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в этом году июнь в России будет теплым и не слишком дождливым.