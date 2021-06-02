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Собянин рассказал о достижениях московского образования

Мослентаиещё 13
3 часа назад
Благодаря действиям столичных властей в последние годы ситуация с образованием в Москве «выровнялась», и теперь родители могут с уверенностью отдавать детей в любое общеобразовательное учреждение. Об этом в ходе беседы с жителями северо-востока города заявил мэр Сергей Собянин, запись с мероприятия опубликована на странице его официального блога.
Собянин рассказал о достижениях школьного образования
Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства МосквыМаксим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы
Градоначальник отметил, что раньше в Москве было около 50 школ мирового уровня, и жители города пытались устроить туда своих детей. «Сейчас мы добились того, что у нас подавляющее большинство школ дает нормальное качественное образование», — заявил он, заверив, что сейчас при желании можно получить достойное образование в любой из московских школ.
Собянин подчеркнул, что все общеобразовательные учреждения должны финансироваться и обеспечиваться всем необходимым одинаково. При этом он признал, что сейчас действует и грантовая поддержка, однако в среднем все школы «финансируются одинаково».
Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
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