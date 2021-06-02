Собянин рассказал о достижениях школьного образования

Градоначальник отметил, что раньше в Москве было около 50 школ мирового уровня, и жители города пытались устроить туда своих детей. «Сейчас мы добились того, что у нас подавляющее большинство школ дает нормальное качественное образование», — заявил он, заверив, что сейчас при желании можно получить достойное образование в любой из московских школ.